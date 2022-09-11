Аттракцион «Солнце Москвы» изменил способ продажи билетов

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Россия, Москва, 2-й Поперечный проезд Карта всех событий

Дирекция аттракциона «Солнце Москвы» в воскресенье, 11 сентября, сообщила об изменении способа продажи билетов.

— Мы изменили способ продажи билетов на «Солнце Москвы» из-за возникшего огромного ажиотажа, — сообщили в дирекции аттракциона.

Там отметили, что, для того чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона в самое ближайшее время будет реализована так называемая слотовая система продажи (число билетов на определенное время будет ограничено).

— В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернемся на привычную систему продаж, — добавили в дирекции.

В сообщении также отметили, что такой опыт продажи билетов — не новинка и используется во многих мегаполисах мира.

Накануне сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония открытия состоялась в режиме видео-конференц-связи. Новое колесо обозрения включает 30 закрытых кабин, каждая из которых с комфортом вмещает до 15 посетителей.