Леонид Слуцкий высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, а также организацию выборов на участковых избирательных комиссиях. Об этом он сообщил в воскресенье, 11 сентября.

— Все организовано очень комфортно для работы, и, должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы, — сказал он.

Депутат добавил, что сегодня технологии оказывают положительное влияние на общество. Они развиваются в полезном направлении и способствуют повышению комфорта граждан.

Кроме того, Слуцкий отметил работу наблюдателей за выборами. По его словам, прошедшее обучение позволило им получить высокую квалификацию и профессионализм, что положительно отразится на процедуре выборов.

До этого сообщалось, что явка на выборы муниципальных депутатов в столице по состоянию на 10:00 составила 27 процентов. По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, это самый высокий показатель за всю историю муниципальных выборов Москвы.