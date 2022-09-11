Явка на выборы муниципальных депутатов в Москве к 10 утра составила 27 процентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Явка на выборы муниципальных депутатов в столице по состоянию на 10:00 составила 27 процентов. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в воскресенье, 11 сентября.

— ДЭГ больше 1,5 миллиона человек, голосование на участках больше 400 тысяч, общая явка 27 процентов. Для муниципальных выборов явка очень серьезная. По-моему, это самая большая явка за всю историю муниципальных выборов Москвы, — цитирует Шапошникова агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что более 1,5 миллиона горожан приняли участие в дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве к утру 11 сентября. Бюллетени для электронного голосования на тот момент получили более 1 509 500 человек.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что онлайн-выборы муниципальных депутатов столицы, которые продолжились в ночь с 10 на 11 сентября, проходят спокойно и без происшествий. Он добавил, что накануне было зафиксировано более шести тысяч хакерских атак.