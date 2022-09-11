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Две уличные фотовыставки расскажут, как изменилась Москва за последнее десятилетие

Елена Самойлова
Город
Две уличные фотовыставки расскажут, как изменилась Москва за последнее десятилетие
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В праздничные выходные, посвященные 875-летию столицы, открылись сразу две фотовыставки под открытым небом — на Тверском бульваре и у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметили в ведомстве, эти фотопроекты — способ выразить благодарность тем, кто круглый год заботится о городе и его жителях, участвует в создании комфортной городской среды.

Выставки продлятся до начала октября, говорится в сообщении.

Первая выставка расположена на Тверском бульваре. Фотокадры из серии «Город для каждого» представляют ярчайшие проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы.

На выставке «Годы ей к лицу!» на ВДНХ можно увидеть зарисовки из трудовых будней столичных городских служб и уникальные снимки объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которые разрешен доступ только специалистам. Кроме того, все желающие могут полюбоваться красочными видами архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, а также оценить необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы.

До этого сообщалось, что москвичи назвали Северный речной вокзал самым красивым зданием после реставрации.

Фотография Москва Выставки
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