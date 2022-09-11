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Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве

Александр Афонин
Город
Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в дистанционном формате выборов муниципальных депутатов столицы. Об этом он сообщил в воскресенье, 11 сентября.

— Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы, — сказал он.

Глава города отметил, что сегодня для жителей столицы городские электронные услуги стали обыденностью. Например, они решают множество локальных и значимых для города вопросов с помощью голосований на портале «Активный гражданин».

Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам мэра, введение онлайн-формата позволило миллионам москвичей принять участие в процедуре. Кроме того, новинка усилила интерес жителей столицы к формированию муниципальных и государственных органов власти. В своем Telegram-канале Собянин отметил, что для горожан важно самим формировать власть.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Российский лидер отметил удобство и надежность этой формы голосования и порекомендовал ее для использования избирателям.

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