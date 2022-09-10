Президент России принял участие в муниципальных выборах в Москве онлайн

Фото: Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом в субботу, 10 сентября сообщили на официальном сайте Кремля.

— 11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал, — обратился глава государства к россиянам.

Российский лидер отметил удобство и надежность этой формы голосования и порекомендовал ее для использования избирателям, отмечается в сообщении.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало в пятницу. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Для тех, кто в этот день принял участие в электронном голосовании, в субботу состоится первый розыгрыш по программе «Миллион призов». В прямом эфире телеканала «Москва 24» среди горожан разыграют автомобили и призовые баллы.