Более 2,2 миллиона человек приняли участие в муниципальных выборах в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 2,2 миллиона человек приняли участие в выборах депутатов муниципальных образований в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москвы в воскресенье, 11 сентября.

— С начала голосования в выборах муниципальных депутатов онлайн и офлайн приняли участие более 2,2 миллиона москвичей, — сообщается в Telegram-канале штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

Для голосования в городе открылся 3261 избирательный участок. Из них 1937 оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.

В ходе голосования выберут 1417 депутатов — от 3 до 5 в каждом округе. Представители корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы присутствуют на всех избирательных участках, всего в корпус записался 10 621 человек.

Цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.