Явка на муниципальные выборы в столице на 17:00 составила 32,2 процента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Явка на муниципальные выборы в городе по состоянию на 17:00 составила 32,2 процента. Об этом сообщил заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов в воскресенье, 11 сентября.

— На 17:00 у нас в дистанционном электронном голосовании выдано бюллетеней 1 694 733. На участках выдано бюллетеней 610 202. Итого: общая явка на данный момент составляет 32,2 процента. Это достаточно высокий показатель, — сказал представитель штаба.

Он уточнил, что высокая явка объясняется большим доверием избирателей к онлайн-системе голосования. Асафов отметил, что для москвичей электронные выборы — наиболее удобный способ отдать свой голос.

Кроме того, использование системы ДЭГ уже вошло в обиход горожан, и цифры лишь это доказывают, передает слова Асафова агентство городских новостей «Москва».

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в дистанционном формате выборов муниципальных депутатов столицы.