МВД возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с выборами. Об этом сообщил начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ министерства Михаил Давыдов в воскресенье, 11 сентября.

— Выявлено 156 административных правонарушений, — сказал правоохранитель.

При этом нарушений, способных повлиять на выборы, ведомство не зарегистрировало, передает слова Давыдова ТАСС.

В Центральной России 11 сентября начали работу избирательные участки для голосования на выборах. Они были открыты в Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областях, а также в Марий Эл и Карелии.

Там был выбран трехдневный формат голосования, за исключением Марий Эл и Кировской области. В этих регионах выборы продлятся один и два дня соответственно.