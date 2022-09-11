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МВД возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами в России

Георгий Соланович
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МВД возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с выборами. Об этом сообщил начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ министерства Михаил Давыдов в воскресенье, 11 сентября.

— Выявлено 156 административных правонарушений, — сказал правоохранитель.

При этом нарушений, способных повлиять на выборы, ведомство не зарегистрировало, передает слова Давыдова ТАСС.

В Центральной России 11 сентября начали работу избирательные участки для голосования на выборах. Они были открыты в Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областях, а также в Марий Эл и Карелии.

Там был выбран трехдневный формат голосования, за исключением Марий Эл и Кировской области. В этих регионах выборы продлятся один и два дня соответственно.

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