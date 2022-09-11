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Астролог Глоба пообещал крупный заработок двум знакам зодиака в сентябре

Георгий Соланович
Общество
Астролог Глоба пообещал крупный заработок двум знакам зодиака в сентябре
Фото: YouTube / Елена Ханга

Астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, представители которых смогут заработать деньги после 10 сентября.

Так, Раки в данный период заработают больше денег, чем они сами ожидают, считает Глоба. Астролог посоветовал представителям этого знака зодиака купить лотерейный билет — вероятно, они сорвут денежный куш. Также возможно, что людям, родившимся в июне, вернут старый долг.

Весам же, по словам эксперта по звездам, судьба даст не деньги, а инструменты для их получения. Весы после 10 сентября поймают удачу за хвост и смогут легко получить новую должность и в разы увеличить свой заработок, пишет Prokazan.

9 сентября ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, представители которых совсем скоро встретят свою половинку.

По ее словам, одинокие Девы скоро будут вознаграждены длительным романом осенью и более серьезным чувством зимой, но в крепких отношениях может произойти кризис, особенно если пара не будет работать над отношениями.

У одиноких Водолеев в первой половине осени будет возможность начать новый роман или просто пофлиртовать, а более серьезные чувства появятся примерно в ноябре.

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