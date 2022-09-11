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Осенняя хандра: астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака до 18 сентября

Георгий Соланович
Общество
Осенняя хандра: астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака до 18 сентября
Фото: shutterstock

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков зодиака на неделе с 12 по 18 сентября.

Девы, считают эксперты по звездам, наконец-то займутся делами, которые они долгое время откладывали на потом. Также вероятно, что на следующей неделе представители этого знака зодиака «порвут» со своей второй половинкой. Ожидаются и финансовые трудности.

У Овнов и Весов на следующей неделе возникнут трудности в отношениях с окружающими. Астрологи рекомендовали им заняться поиском единомышленников.

Тельцы же, скорее всего, ощутят резкий спад продуктивности. Некоторые дела, уверены эксперты, сильно замедлятся.

Близнецы на предстоящей неделе займутся анализом того, что происходит вокруг них. Астрологи отмечают, что они могут прийти к весьма интересным и неожиданным выводам. Раки же с головой погрузятся в семейные дела и учебу.

Львов на предстоящей неделе ждет скучная рутина. Однако среди этого «занудства» к ним в голову начнут приходить потрясающие идеи.

У Скорпионов же следующие несколько дней пройдут под флагом благотворительности: астрологи посоветовали им помогать всем, но только по мере сил и желания.

Стрельцы проведут следующие дни в уединении, а Козероги — за подсчетом собственных доходов и расходов.

Водолеям астрологи рекомендовали на следующей неделе игнорировать инициативы окружающих и ставить на первый план свои интересы, а Рыбам — попробовать взглянуть на неприятные ситуации с другой стороны: вероятно, происходящее может принести немало пользы, передает Teleprogramma.pro.

До этого астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, представители которых смогут заработать деньги после 10 сентября.

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