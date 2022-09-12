Владислав Овчинский: Разработка резидента ОЭЗ Москвы поможет производителям найти партнеров в сфере энергетики

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработал ресурс, который облегчит доступ поставщиков электротехнической продукции к информации проектах в сфере энергетики. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Благодаря разработке резидента особой экономической зоны столицы производители со всей страны могут анализировать ситуацию на рынке и понимать, какая продукция будет востребована в перспективе. Эта информация в том числе позволит принимать своевременные решения о выпуске отечественных аналогов в случае ухода из России отдельных иностранных брендов. К настоящему времени компания вложила в свою цифровую платформу около 24 миллионов рублей, — подчеркнул Владислав Овчинский.

Специальные алгоритмы анализируют открытые данные по инвестиционным программам энергетических компаний и структурируют их, что значительно упрощает и ускоряет поиск проектов. Сейчас на платформе содержится информация о 94 тысячах информационных проектов из 85 регионов России.

По словам генерального директора «Мастерской цифровых решений» Алексей Голикова, данные детализированы по техническим решениям и строительным ресурсам, а также сопровождаются паспортами с информацией о подрядчиках.

Кроме того, сервис включен в реестр отечественного программного обеспечения, утвержденный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Платформа также интегрирована с системой госзакупок. Таким образом, пользователи могут видеть, какие позиции внутри проектов участвуют в тендерах на электронной торговой площадке.