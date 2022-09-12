Столичные онкологи смогут продлить рецепты для пациентов с помощью телемедицинского сервиса

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В столице начал работу новый телемедицинский сервис, который позволит онкологам и гематологам дистанционно продлить выписанные пациенту электронные рецепты. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем развивать московский стандарт онкологической помощи. Телемедицина хорошо зарекомендовала себя в период пандемии, поэтому мы расширяем области ее применения. Мы интегрировали телемедицинский сервис в работу всех столичных центров амбулаторной онкологической помощи, — сказала она.

Заммэра добавила, что новый сервис позволит исключить необходимость дополнительных посещений больниц. Так, для продления рецепта можно скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина».

С помощью технологии врачи будут связываться с пациентами по видеосвязи, где проведут необходимые консультации. Если же возможности установки приложения нет, то звонок будет организован по контактному телефону, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году столичные онкологические центры приняли участие в научном исследовании пациентов, у которых впервые выявили рак по трем локализациям. Он добавил, что для поддержки работы город выделил грант онкобольнице №1.