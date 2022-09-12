Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные онкологи смогут продлить рецепты для пациентов с помощью телемедицинского сервиса

Александр Афонин
Город
Столичные онкологи смогут продлить рецепты для пациентов с помощью телемедицинского сервиса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице начал работу новый телемедицинский сервис, который позволит онкологам и гематологам дистанционно продлить выписанные пациенту электронные рецепты. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем развивать московский стандарт онкологической помощи. Телемедицина хорошо зарекомендовала себя в период пандемии, поэтому мы расширяем области ее применения. Мы интегрировали телемедицинский сервис в работу всех столичных центров амбулаторной онкологической помощи, — сказала она.

Заммэра добавила, что новый сервис позволит исключить необходимость дополнительных посещений больниц. Так, для продления рецепта можно скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина».

С помощью технологии врачи будут связываться с пациентами по видеосвязи, где проведут необходимые консультации. Если же возможности установки приложения нет, то звонок будет организован по контактному телефону, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году столичные онкологические центры приняли участие в научном исследовании пациентов, у которых впервые выявили рак по трем локализациям. Он добавил, что для поддержки работы город выделил грант онкобольнице №1.

Онкология Анастасия Ракова Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте