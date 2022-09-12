Британцев призвали не оставлять плюшевых медведей и воздушные шары в память о Елизавете II

Фото: twitter/RoyalFamily

Жителей Великобритании призвали не приносить плюшевых медведей и воздушные шары к Букингемскому дворцу, чтобы почтить память королевы Елизаветы II. Об этом пишет сайт организации Royal Parks в понедельник, 12 сентября.

— К сожалению, никакие подарки и предметы приниматься не будут, просьба не приносить их в парки. Не следует приносить с собой предметы, не связанные с цветами, такие как плюшевые мишки или воздушные шары, — говорится в сообщении.

По данным местной газеты, чаще всего британцы приносят ко дворцу игрушки героя книг писателя Майкла Бонда медведя Паддингтона. Подобный выбор связан с видеороликом, посвященным Платиновому юбилею правления королевы. На кадрах показано, как Елизавета II пьет чай с этим медвежонком.

Жителям Великобритании посоветовали оставлять цветы без обертки. Кроме того, будут приниматься и открытки, передает РИА Новости.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».