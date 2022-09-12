Прием заявок на получение гранта для пилотного тестирования инноваций продлили до 30 сентября

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Столичные технологические компании, которые приняли участие в программе пилотного тестирования инноваций, смогут отправить заявку на получение гранта для покрытия расходов до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

— За пять месяцев заявочной кампании бизнесменам одобрили 48 грантов на тестирование технологических решений на общую сумму более 78 миллионов рублей. Мера поддержки пользуется большим спросом, поэтому мы решили продлить прием заявок, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что заявочная компания стартовала в апреле и должна была окончиться в конце августа. Сумма гранта составит до двух миллионов рублей. Полученные средства позволят покрыть расходы на логистику, страхование, сертификацию продукции, монтаж и прочие затраты, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 сентября сообщалось, что столичные школы олимпийского резерва «Центр» и «Запад», а также спортивный комплекс «Мегаспорт» присоединились к программе пилотного тестирования инноваций. В рамках работ они испытают новый диагностический комплекс, компактный перкуссионный массажер и оценят системы освещения спортивных объектов.