Москвичей пригласили на тренинги по волонтерству

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ресурсный центр «Мосволонтер» открыл серию обучающих программ для начинающих и опытных волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

На курсах жителей столицы познакомят с с азами добровольческой деятельности, научат правильному взаимодействию с единомышленниками и расскажут, как работать с информацией. Помимо этого, для всех желающих проведут спецкурс по медиаволонтерству.

— Волонтерам необходимо развивать и совершенствовать свои навыки. Важно, чтобы они не только хорошо владели классическими инструментами, но и могли применять в своей деятельности новые способы взаимодействия. Поэтому «Мосволонтер» постоянно обновляет программу обучения, корректирует и дополняет <...> курсы. В этом году слушателями наших тематических программ по развитию компетенций стали уже более семи тысяч москвичей, — отметил директор «Мосволонтера» Александр Левит.

Первый интенсив в рамках обучающей программы для волонтеров под названием «Пять ключей» начнется 22 сентября. На нем участникам расскажут, как привлекать, мотивировать и обучать начинающих добровольцев. Закрепить полученные навыки можно будет с помощью специальной настольной игры. Последний тренинг — «Обучай» — начнется 14 ноября. Курсы по медиаволонтерству пройдут с 3 октября по 10 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре «Моя карьера» стартовал предпринимательский курс для мам.