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Врач предупредил о побочном эффекте при приеме цинка во время простуды

Александр Афонин
Общество
Врач предупредил о побочном эффекте при приеме цинка во время простуды
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Некоторые исследования показали, что прием цинка может поспособствовать укреплению иммунитета при простуде, но у подобного лечения есть побочный эффект. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам специалиста, научные исследования показали эффективность микроэлемента в стимулировании иммунитета и предотвращении развития вирусных инфекций. Однако к приему препаратов, которые содержат цинк, стоит относиться внимательно.

— Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди — это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка. Медь — участник очень многих процессов в нашем организме, и когда у нас меди не хватает, организм на это реагирует существенно хуже, — сказал Хухрев.

Врач порекомендовал в профилактических целях принимать цинк не более месяца. Он отметил, что подобные препараты играют «психотерапевтическую» роль, как и витамин C, передает радио Sputnik.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что не все продукты одинаково полезны для человека. Некоторые из них и вовсе становятся причиной развития серьезных заболеваний.

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