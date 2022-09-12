Введенные ко Дню города ограничения сняли на дорогах Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Ограничения движения транспорта, которые вводились на время мероприятий в День города, сняты со всех столичных дорог. Об этом сообщили в понедельник, 12 сентября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Улица Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда, соседние переулки, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, а также Театральный проезд открыты для движения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Москве местами наблюдается дождь. Столичных водителей призвали сохранять внимательность на дорогах и соблюдать скоростной режим, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятиях, посвященных Дню города на Тверской улице и вновь поздравил жителей с 875-летием столицы. Москвичи в свою очередь поблагодарили главу города за организацию события и за преображение города в целом.

До этого стало известно, что более семи тысяч гостей и 300 артистов приняли участие в программе Московского зоопарка, посвященной Дню города. Она включала в себя концерт творческих коллективов у Дома птиц, мастер-классы в Детском зоопарке и многое другое.