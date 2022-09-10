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Более семи тысяч человек посетили Московский зоопарк в День города

Георгий Соланович
Город
Более семи тысяч человек посетили Московский зоопарк в День города
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Более 7 тысяч гостей и 300 артистов приняли участие в программе Московского зоопарка, посвященной Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в субботу, 10 сентября.

— День города удался! На нашей программе было более 7 тысяч гостей и 300 артистов! — говорится в сообщении.

Программа ко Дню города в зоосаде включала в себя концерт творческих коллективов у Дома птиц, мастер-классы в Детском зоопарке и многое другое, передает Telegram-канал зоопарка.

В Москве с 10 по 11 сентября пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню города. Столичный департамент культуры организует четыре центральные площадки в рамках празднования, где горожане и гости столицы смогут принять участие в интерактивных программах.

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились три маршрута по Москве, которые помогут горожанам увидеть главные достопримечательности столицы в День города.

Первый маршрут будет брать начало на ВДНХ, где в честь праздника на асфальте сделают надпись «Я люблю Москву» площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, пройдут зажигательные выступления мастеров верховой езды и состоится фестиваль «Путешествие в красках».

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