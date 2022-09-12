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Минфин РФ вручил награды департаменту финансов Москвы

Георгий Соланович
Город
Минфин РФ вручил награды департаменту финансов Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Минфин России на VI Московском финансовом форуме (МФФ) вручил Департаменту финансов столицы диплом «За высокое качество управления региональными финансами» и почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в понедельник, 12 сентября.

Мониторинг качества управления финансами на уровне регионов проводится Минфином ежегодно. Отмечается, что награды министерства от лица столичного депфина получил замруководителя ведомства Евгений Меньшов.

— Эксперты оценивают ведомства более чем по 100 показателям, характеризующим качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, эффективность управления государственным долгом, межбюджетные отношения с муниципальными образованиями. Москва на протяжении нескольких лет подтверждает высокие показатели качества управления бюджетным процессом, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

8 сентября глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на МФФ заявила, что ситуация на столичном рынке труда остается стабильной, уровень безработицы в городе по состоянию на 5 сентября находится на уровне 0,45 процента.

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