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Власти Москвы: Ситуация на столичном рынке труда остается стабильной

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Власти Москвы: Ситуация на столичном рынке труда остается стабильной
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ситуация на столичном рынке труда остается стабильной, уровень безработицы в городе по состоянию на 5 сентября находится на уровне 0,45 процента. Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева в четверг, 8 сентября.

— Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной, уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 5 сентября 2022 года составляет 0,45 процента. <...> Число безработных, зарегистрированных в столичной службе занятости, составило 32,7 тысячи человек. В объединенном банке вакансий Москвы на 5 сентября содержалось 365,2 тысяч вакансий, — заявила Багреева на полях Московского финансового форума (МФФ).

Министр также отметила, что число свободных вакансий в банке в августе увеличилось на пять процентов и продолжило расти в начале сентября.

30 августа сообщалось, что российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы.

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