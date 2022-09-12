Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении

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При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит соглашаться на переход на срочный трудовой договор. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в понедельник, 12 сентября.

— Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявлении на увольнение должно быть указано «прошу уволить в связи с выходом на пенсию», — сказала она.

Эксперт добавила, что при увольнении пенсионера по сокращению работодатель обязан выплатить выходное пособие. Однако иногда он предлагает перейти на срочный договор. В таком случае работодатель не обязан выплачивать пособия, а по окончании работы может отказаться от продления, передает «Прайм».

До этого Сорокина сообщила, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения. При этом главным будет увольнение в последний день месяца, но точно не в первых, поскольку месяц тогда зачтут полностью отработанным, а пенсию не проиндексируют.