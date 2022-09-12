Сергунина: В столичном «Технограде» стартуют новые курсы профподготовки

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ открыл два новых направления обучения: онлайн-торговля и основы 3D-сканирования и фотограмметрии — метода создания трехмерных моделей объекта на основе фотографий с разных ракурсов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 12 сентября.

— Освоить новые перспективные профессии приглашаются все желающие. Компетенции в сфере 3D-сканирования сейчас крайне востребованны в кино, анимации, рекламе, фешен-индустрии, разработке компьютерных игр и музейно-выставочном деле. А навыки работы с маркетплейсами незаменимы в онлайн-продажах. Все выпускники курсов получат соответствующие удостоверения и сертификаты, — сказала заммэра.

Она также подчеркнула, что ознакомиться с расписанием курсов и выбрать занятия можно на сайте «Технограда». Примечательно, что у тех, кто решит посетить уроки по основам 3D-сканирования, появится возможность поработать на одном из самых мощных фотограмметрических сканеров в России.

В Музее Победы 10 сентября для школьников начались бесплатные образовательные курсы, в рамках которых пройдут мастер-классы по 3D-моделированию и 3D-анимации, VR/AR-программированию и инженерному триатлону.

Отмечается, что занятия будут проходить до 24 сентября по субботам. В мастер-классах будут принимать участие группы до 20 человек. Занятия пройдут в специально оборудованном классе, где школьники смогут познакомиться с передовыми ИТ-технологиями, обучатся основам программирования и робототехники.