В Петербурге снизилось число летних пожаров

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Число летних пожаров в Северной столице уменьшилось на фоне прошлогодних показателей. За минувшее лето в Санкт-Петербурге специалисты зафиксировали 2401 пожар, годом ранее — 2558. В жилых зданиях возгорания происходили 318 раз, в 2021 году таких случаев было на тридцать больше.

Как пояснили сотрудники МЧС, главная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За три месяца лета 2022 года в городе не было природных пожаров, передает издание «Невские новости».

Самым крупным происшествием стало возгорание в Металлострое. Вспыхнул цех предприятия, огонь охватил пять тысяч квадратных метров площади. Возгорание удалось потушить спустя восемь часов.

5 сентября в подмосковном Подольске в пожаре погибло два человека. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного кирпичного дома № 22 на улице Садовой. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.