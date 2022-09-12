Стартовал прием заявок на соискание премии правительства Москвы в сфере охраны окружающей среды

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Начался прием заявок на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 12 сентября.

— Экологическая премия вручается в городе уже более 10 лет, главная цель — выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например в прошлом году зарегистрировали рекордное количество проектов — более 140. Рассчитываем, что тенденция сохранится, — сказал заммэра.

Подать заявку на соискание премий могут представители бизнеса, корпораций и промышленных предприятий, экологических и проектных организаций, образовательных учреждений, СМИ и активисты некоммерческих организаций. Прием заявок продлится до 7 ноября. На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что экологические конкурсы помогают выстраивать сотрудничество с жителями столицы в рамках экологической повестки.

10 сентября мэр города Сергей Собянин заявил, что за последние годы Москва сделала «рывок» в сфере экологии: в городе вдвое улучшилось качество воздуха, воды и земли. Мэр также добавил, что столица является первым городом среди мегаполисов, где запустился крупный проект по экотранспорту. Кроме того, в 2022 году в Москве планируется запустить и водный электрический транспорт