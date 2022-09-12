Кадыров заявил о возвращении элитных подразделений Чечни в зону спецоперации на Украине

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Элитные подразделения Чеченской Республики приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник, 12 сентября.

— Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР, — сказал он.

В своем Telegram-канале чеченский лидер отметил, что подразделения были отправлены в отпуск после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов. По его словам, сегодня военные готовы продолжить выполнение поставленных задач.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклея, которые расположились на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине. Он отметил, что принятое Министерством обороны решение покинуть населенные пункты носит стратегический характер.