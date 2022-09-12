Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кадыров заявил о возвращении элитных подразделений Чечни в зону спецоперации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров заявил о возвращении элитных подразделений Чечни в зону спецоперации на Украине
Фото: vk/ramzan

Элитные подразделения Чеченской Республики приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник, 12 сентября.

— Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР, — сказал он.

В своем Telegram-канале чеченский лидер отметил, что подразделения были отправлены в отпуск после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов. По его словам, сегодня военные готовы продолжить выполнение поставленных задач.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города Изюм, Купянск и Балаклея, которые расположились на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине. Он отметил, что принятое Министерством обороны решение покинуть населенные пункты носит стратегический характер.

Чечня Рамзан Кадыров Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте