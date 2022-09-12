Нейропсихолог назвала опасные периоды для перевода детей в новую школу

Фото: Вечерняя Москва

Подходить к вопросу перевода ребенка в новую школу нужно очень внимательно, следует выбирать более подходящее для этого время.

Как рассказала нейропсихолог Алевтина Кузьмина, не самыми подходящими периодами для этого будут промежутки между четвертым классом и пятым, а также девятый класс.

— Первый опасный период я бы обозначила в промежутке между четвертым и пятым классом. Во-первых, при переходе в среднюю школу меняется система обучения ребенка. На смену одному учителю приходят отдельные учителя-предметники. Количество предметов также увеличивается, из-за чего растет нагрузка на ребенка, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Также эксперт не советует менять школу в девятом классе, так как впереди ученика ждут выпускные экзамены. В этом случае лучше не менять школьный коллектив, чтобы не создавать дополнительных стрессовых ситуаций.

До этого детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш дал советы, как увлечь ребенка учебой в школе. По его словам, для этого необходима позитивная мотивация. Принуждать под страхом наказания нельзя.