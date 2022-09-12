Ефимов: Инвесторы построят 12 школ и детсадов по договорам участия в ТиНАО

Фото: Пресс-служба

Россия, Москва, поселение Рязановское, село Остафьево Карта всех событий

До конца 2027 года инвесторы построят и передадут городу по договорам участия в развитии инфраструктуры 12 объектов образования, они появятся в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 12 сентября.

— В августе 2022 года департамент городского имущества согласовал 4 договора участия инвесторов в развитии социальной инфраструктуры новых микрорайонов ТиНАО. По ним девелоперы возведут и передадут городу 1 школьное здание с дошкольными группами, 3 школы и 8 детских садов, рассчитанных суммарно на 5830 воспитанников, — сказал он.

Заммэра добавил, что в строительство застройщики планируют вложить более 10 миллиардов рублей. Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в селе Остафьево поселения Рязановского в рамках строительства крупного жилого района инвесторы возведут 2 школы на 2125 учеников и 4 детских сада суммарно на 950 детей.

Вблизи деревни Алхимово появятся школа на 1200 мест и 2 детских сада на 525 человек. Кроме того, в поселке Марьино Филимонковского поселения запланировано строительство 2 садов на 500 детей, а в деревне Румянцево поселения Московский — образовательного комплекса, который включит школу и детский сад на 530 мест.

2 сентября Ефимов сообщил, что с начала 2022 года на заседаниях градостроительно-земельной комиссии столицы были приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду земельных участков общей площадью свыше 14 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов — возведения 13 образовательных учреждений в разных районах.