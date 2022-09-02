Ефимов: Город сдаст инвесторам в аренду землю для строительства 13 объектов образования

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С начала 2022 года на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии столицы были приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду земельных участков общей площадью свыше 14 гектаров для реализации Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) — возведения 13 образовательных учреждений в разных районах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В этом году правительство Москвы приняло решение о выделении инвесторам в аренду без торгов земельных участков площадью 14 гектаров для строительства 13 образовательных учреждений. В результате в городе появятся четыре школы на 3,6 тысячи учеников, шесть детских садов на более чем 1,1 тысячи воспитанников, два комплекса, состоящих из школ и детских садов, на 825 мест и один объект дополнительного образования, — сказал он.

По словам заммэра, масштабные инвестиционные проекты направлены на инфраструктурное развитие городских территорий, увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы. Для строительства таких объектов город предоставляет участки в аренду на пять лет без проведения торгов. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высокотехнологичным предприятиям, социальным и спортивным учреждениям.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что новые образовательные учреждения общей площадью более 147 тысяч квадратных метров появятся в восьми городских округах.

— Больше всего — по три — планируется построить в центре и на севере столицы. Два — на западе, по одному объекту — на востоке, юге, северо-западе, юго-востоке и северо-востоке столицы. На проспекте Буденного на участке 1,3 гектара застройщик возведет образовательный комплекс, состоящий из школы и дошкольного отделения на 525 мест. Аналогичный комплекс на 300 учеников появится на Соколово-Мещерской улице на участке площадью 0,6 гектара, — отметил он.

Детские сады возведут на Астрадамской и Новосущевской улицах, в Стрельбищенском переулке, в Огородном проезде, на пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги и в Молжанинове. Для них предусмотрено 4,6 гектара земли.

Школы будут построены на улицах Золоторожский Вал и Восточной, в Багратионовском проезде и в Молжанинове на участках общей площадью 7,3 гектара. Объект дополнительного образования, в котором будут работать различные кружки и секции, появится в Аристарховском переулке на участке 0,2 гектара.

До этого Ефимов сообщил, что Москва возместила 10 производителям затраты на лизинг и кредиты.