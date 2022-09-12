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Смерть замглавы ВГА Каховского района Херсонщины оказалась инсценировкой ФСБ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Смерть замглавы ВГА Каховского района Херсонщины оказалась инсценировкой ФСБ
Фото: depositphotos

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура, который, как сообщали ранее власти, был убит при покушении, оказался жив. Он заявил в эфире Первого канала в понедельник, 12 сентября, что его смерть была инсценировкой ФСБ с целью не допустить реального нападения.

— Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить, — заявил Гура.

Помимо замглавы ВГА Каховского района, в эфире телеканала выступил заместитель начальника полиции Новой Каховки Сергей Томка. О его смерти также сообщалось в июле. Он оказался жив, пишет ТАСС.

До этого ФСБ заявила о том, что сотрудники ведомства предотвратили серию диверсионно-террористических актов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. По данным ФСБ, теракты были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ). В ходе проведенных работ специалисты установили и задержали исполнителей диверсий, а также изъяли средства выполнения преступлений и определили каналы связи.

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