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Андрей Бочкарев: Грузовые испытания эскалаторов на станции БКЛ «Нагатинский Затон» завершились

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Город
Андрей Бочкарев: Грузовые испытания эскалаторов на станции БКЛ «Нагатинский Затон» завершились
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты завершили грузовые испытания эскалаторов на строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Нагатинский Затон». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 12 сентября.

— Строители успешно провели обкатку четырех эскалаторов в вестибюле № 1, через который будет осуществляться выход на Коломенскую улицу. Подъемные механизмы расположены в наклонном ходу, соединяющем кассовый зал и мостовой переход между двумя платформами, — сказал заммэра.

Он также добавил, что в данный момент на станции ведутся монтаж и пусконаладочные работы инженерных систем. Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков в свою очередь добавил, что на станции «Нагатинский Затон» также идут архитектурно-отделочные работы — специалисты уже смонтировали 11 из 12 мозаичных панно с изображениями обитателей акватории Москвы-реки. При этом в пассажирской зоне завершен монтаж освещения.

До этого Бочкарев заявил, что на станции БКЛ «Печатники» начались испытания инженерного оборудования. Так, специалисты выполнили обкатку первых трех из 17 эскалаторов. Они расположены в наклонном ходу, соединяющем кассовый зал вестибюля № 2 и мостовой переход между двумя береговыми платформами.

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