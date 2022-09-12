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Подведены предварительные итоги выборов в Москве: «Единая Россия» получает большинство мандатов

Александр Афонин
Город
Подведены предварительные итоги выборов в Москве: «Единая Россия» получает большинство мандатов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Специалисты завершают подсчет голосов, отданных в ходе выборов муниципальных депутатов в столице. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

— Как мы и предполагали, первыми стали известны результаты онлайн-голосования — для их подсчета потребовалось менее часа. Работа с бумажными бюллетенями также почти завершена. Нам осталось подвести итоги еще по трем районам, — сказала она.

Кириллова добавила, что по завершении подсчета будут объявлены официальные итоги голосования. Однако, по ее словам, на данный момент лидирует партия «Единая Россия». Такой выбор сделали жители большинства районов Москвы, передает пресс-служба Московской городской избирательной комиссии.

До этого сообщалось, что итоговая явка на муниципальные выборы в столице составила 33,9 процента. Уточняется, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования на избирательных участках выбрали 695 214 человек.

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