Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9 процента

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Итоговая явка на муниципальных выборах в столице составила 33,9 процента. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

— В Москве продолжается подсчет голосов на муниципальных выборах, и подводить итоги выборов еще рано, но можно посчитать статистику по явке. Итоговая явка составила 33,9 процента — сказано в Telegram-канале.

Уточняется, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

Выборы муниципальных депутатов в столице подошли к концу. Явка на 18:00 последнего дня выборов составила 32,8 процента.

Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Голосование стартовало 9 сентября. Жители Москвы до 20:00 11 сентября могли принять участие в выборах на избирательном участке или онлайн-платформе.