Выборы муниципальных депутатов завершились в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выборы депутатов муниципальных образований завершились в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье, 11 сентября.

— Выборы муниципальных депутатов в Москве закончились. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Электронные бюллетени также больше не выдаются, — говорится в Telegram-канале штаба.

Явка на 18:00 последнего дня выборов муниципальных депутатов в столице составила 32,8 процента. Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов заявил, что высокая явка объясняется большим доверием избирателей к онлайн-системе голосования.

Он отметил, что для москвичей электронные выборы — наиболее удобный способ отдать свой голос. Кроме того, использование системы ДЭГ уже вошло в обиход горожан, и цифры лишь это доказывают, резюмировал Асафов.