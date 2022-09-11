Явка на муниципальные выборы в Москве на 18:00 составила 32,8 процента

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Явка на 18:00 последнего дня выборов муниципальных депутатов в столице составила 32,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье, 11 сентября.

Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках, передает Telegram-канал штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 20:00 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов заявил, что высокая явка объясняется большим доверием избирателей к онлайн-системе голосования. Он отметил, что для москвичей электронные выборы — наиболее удобный способ отдать свой голос.

Кроме того, использование системы ДЭГ уже вошло в обиход горожан, и цифры лишь это доказывают, резюмировал Асафов.