«Яндекс» и VK закрыли сделку» по продаже «Дзена» и «Новостей»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Новости» корпорации VK. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 12 сентября.

Помимо этого, «Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса доставки еды Delivery Club.

— «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах «Яндекса» <...> будут появляться у пользователей постепенно начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса «Яндекса». Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать, — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что сервис Delivery перейдет на единую с «Яндекс Едой» платформу.

Совместная с VK сделка была одобрена ФАС России.

После обмена активами VK станет полноправным обладателем технологий и товарных знаков сервисов. «Яндекс» после отказа от новостного агрегатора будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. Центром новой ya.ru станет «Поиск». Существующее приложение «Яндекс» для Android сменит название на «Яндекс.Старт». Кроме того, компания также планирует выпустить новое приложение с Алисой для Android.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK.