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Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертой части «Аватара»

Александр Афонин
В мире
Джеймс Кэмерон объявил о начале съемок четвертой части «Аватара»
Кадр из сериала «Аватар» / 2009, Lightstorm Entertainment

Съемочная группа приступила к работе над четвертой частью фильма «Аватар». Об этом сообщил канадский режиссер Джеймс Кэмерон в своем видеообращении на выставке D23 Expo 2022.

Уточняется, что выставка организована компанией Disney. Кэмерон должен был выступить на ней в качестве гостя, однако не смог посетить мероприятие. Он записал видеообращение, где рассказал о работе своей команды над киновселенной «Аватара».

Режиссер отметил, что вторая часть фильма на данный момент находится на стадии пост-продакшна. По его словам, процесс проходит нормально, в декабре этого года «Аватар-2» выйдет в прокат. Говоря про третью часть, Кэмерон заявил, что совместил ее съемки с работой над сиквелом. Кинодеятель призвал поклонников относиться к проекту как к «шестичасовому мини-сериалу», передает Lenta.ru.

До этого американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии. Главную роль в картине исполнит актриса афроамериканского происхождения Холли Бэйли.

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