Эксперт: Высокие результаты «ЕР» говорят о поддержке москвичами Собянина

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Высокие результаты партии «Единая Россия» на муниципальных выборах в столице говорят об одобрении горожанами деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

— Был высокий уровень поддержки, одобрения москвичами деятельности Собянина. Если мы берем федеральный фактор и рассматриваем его на уровне города, то понимаем, что кандидаты, которые выдвигались от партии «Единая Россия» и от «Моего района», имели преимущество, — сказал он.

Эксперт добавил, что сегодня москвичи понимают важность муниципальных депутатов. По его словам, парламентарии, которые умеют конструктивно взаимодействовать с городской властью, способны решить проблемы своего района на высоком уровне.

Говоря про ошибки кампаний других партий, Костин отметил, что многие выдвигали своих кандидатов фрагментарно и игнорировали дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Подобные факторы привели к тому, что фракции потеряли потенциальную аудиторию на прошедших выборах.

До этого сообщалось, что специалисты завершают подсчет голосов, отданных в ходе выборов муниципальных депутатов в столице. По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, на данный момент лидирует партия «Единая Россия».