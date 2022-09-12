Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Гинзбург назвал самые опасные для здоровья перекусы

Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Гинзбург назвал самые опасные для здоровья перекусы
Фото: Pexels

Готовые завтраки и сладкие батончики пользуются особой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Однако такая пища не несет в себе никакой пользы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему стоит отказаться от снеков.

Как рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, любую пищу может сделать вредной избыток трех компонентов: сахара, соли и трансжиров.

— Эти избытки вызывают ощущение удовольствия в мозге, потому что раньше подобная пища была в дефиците и человек редко мог ее себе позволить, — пояснил Гинзбург.

По его словам, снеки также считают удобным продуктом, потому что их можно съесть на бегу. Однако многие из них имеют плохой состав.

— В частности, шоколадные батончики содержат избыток жира и сахара, соленые снеки концентрированы солью и жиром. А детские завтраки представляют собой целый комплекс негативных компонентов: сахара, соли и трансжиров, — поделился диетолог.

К самым вредным снекам, по мнению Гинзбурга, можно отнести готовые детские завтраки — любые виды хлопьев: «звездочки», «шарики», «подушечки».

Специалист отметил, что зачастую люди страдают болезнями «образа жизни»: рак, ожирение. А снеки могут провоцировать их развитие, ведь упаковка продукта привлекает внимание яркими картинками и заманчивыми предложениями, а вовсе не натуральным составом.

Также врач рассказал об опасных последствиях дефицита воды. По мнению диетолога, недостаток жидкости может привести к ухудшению качества жизни и сократить ее продолжительность.

Здоровье Правильное питание Врачи Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте