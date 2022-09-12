Диетолог Гинзбург назвал самые опасные для здоровья перекусы

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Готовые завтраки и сладкие батончики пользуются особой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Однако такая пища не несет в себе никакой пользы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему стоит отказаться от снеков.

Как рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, любую пищу может сделать вредной избыток трех компонентов: сахара, соли и трансжиров.

— Эти избытки вызывают ощущение удовольствия в мозге, потому что раньше подобная пища была в дефиците и человек редко мог ее себе позволить, — пояснил Гинзбург.

По его словам, снеки также считают удобным продуктом, потому что их можно съесть на бегу. Однако многие из них имеют плохой состав.

— В частности, шоколадные батончики содержат избыток жира и сахара, соленые снеки концентрированы солью и жиром. А детские завтраки представляют собой целый комплекс негативных компонентов: сахара, соли и трансжиров, — поделился диетолог.

К самым вредным снекам, по мнению Гинзбурга, можно отнести готовые детские завтраки — любые виды хлопьев: «звездочки», «шарики», «подушечки».

Специалист отметил, что зачастую люди страдают болезнями «образа жизни»: рак, ожирение. А снеки могут провоцировать их развитие, ведь упаковка продукта привлекает внимание яркими картинками и заманчивыми предложениями, а вовсе не натуральным составом.

Также врач рассказал об опасных последствиях дефицита воды. По мнению диетолога, недостаток жидкости может привести к ухудшению качества жизни и сократить ее продолжительность.