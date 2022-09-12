Умер раскрутивший певицу МакSим продюсер Юрий Алексеев

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Первый продюсер певицы МакSим Юрий Алексеев умер на 54-м году жизни. Об этом сообщила его племянница Виктория Алексеева.

По ее словам, Алексеев скончался в одной из больниц Ленинградской области 8 сентября от инсульта. Продюсер перестал выходить на связь 6 сентября, последнее время он жил в Выборге.

— Мне сказали, что он скончался 8 сентября. Но причину смерти сразу не назвали. Только спустя несколько суток сообщили, что случился инсульт, — рассказала Алексеева.

По данным «StarHit», прощание с погибшим состоится 13 сентября на кладбище в поселке Рябово в Ленинградской области.

Алексеев был первым продюсером МакSим, сотрудничал с группой «Ласковый май», в последнее время занимался продвижением группы «Онлайн».