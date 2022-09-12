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Назван самый криминальный округ Москвы

Степан Жирнов
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Назван самый криминальный округ Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московская прокуратура подсчитала статистику преступлений за восемь месяцев 2022 года и назвала самый криминальный округ города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, в городе за отчетный период зафиксировано 93 953 преступления, 12 981 из которых совершено в Центральном административном округе. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом количество правонарушений сократилось на 5,7 процента.

На втором месте стоит Восточный административный округ — 10 843 преступления. Замыкает тройку ЮВАО, в котором совершено 10 511 правонарушений за отчетный период.

В среду, 22 июня, МВД России предоставило статистические данные о состоянии преступности за первые пять месяцев текущего года. Так, анализ статистики за январь — май текущего года показал, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,8 процента.

Статистика Восточный административный округ (ВАО) Москва Прокуратура Центральный административный округ (ЦАО)
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