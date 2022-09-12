Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы самые безопасные округа Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Названы самые безопасные округа Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская прокуратура посчитала статистику правонарушений за последние восемь месяцев 2022 года и назвала самый безопасный округ города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, меньше всего преступлений зафиксировано в Зеленограде — всего 2439. Этот показатель оказался чуть больше, чем в прошлом году — рост составил 6,8 процента.

Вторым по безопасности округом стала Новая Москва — 4119 преступлений. На третьем месте ЮЗАО — 7484 правонарушения.

Более трети правонарушений в столице было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В пятницу, 9 сентября, эксперты рассказали о новом способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать СМС-сообщения о трудоустройстве.

Статистика Новая Москва Москва Прокуратура Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте