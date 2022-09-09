Эксперты предупредили о схеме мошенничества через СМС о трудоустройстве

Фото: depositphotos

Предложения высокооплачиваемой работы якобы от известных компаний массово стали получать российские граждане, но за такими рассылками скрывается мошенническая схема. Об этом сообщили эксперты в сфере кибербезопасности.

СМС поступают с предложением удаленной работы с доходом от 3 до 30 тысяч рублей в день. Среди компаний, как правило, упоминаются крупные онлайн-маркеты.

Одна из жертв обмана рассказала подробности о схеме мошенничества. Злоумышленники говорят, что целью работы является повышать рейтинг конкретного интернет-магазина: совершаешь покупки за свой счет, а потом тебе компенсируют расходы и начислят дополнительный заработок. Люди соглашаются на такую работу. Однако выплаты им перестают поступать, когда суммы доходят до десятков или сотен тысяч рублей.

— Сначала человек видит, что схема работает. Даже если он понимает, что схема мошенническая, он начинает думать, что попал в самое начало «пирамиды», и поэтому можно успеть навариться, — рассказал президент АО «Квибрум», специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов.

По данным источников «Известий» в правоохранительных органах, заявления пострадавших от таких действий мошенников поступают из разных российских регионов.

7 сентября сообщалось, что в столице задержали злоумышленника, который обманом выманил у пенсионерки 30 тысяч рублей. 85-летней обманутой вкладчице одной из финансовых пирамид позвонил злоумышленник и представился сотрудником фирмы, которая занимается возвратом денег для таких людей.