Шесть человек погибло на дорогах столицы за минувшую неделю

Фото: Пресс-служба ГИБДД Москвы

В ДТП на дорогах столицы за минувшую неделю погибло шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 12 сентября.

По данным ведомства, с 5 по 11 сентября зарегистрировано 160 аварий, в которых погибли шесть человек и еще 170 получили ранения. В числе пострадавших 21 ребенок в возрасте до 16 лет.

Чаще всего ДТП происходили по причине столкновения транспорта — 67 случаев. На втором месте — наезды на пешеходов (63 инцидента), из которых 43 процента аварий случились в зоне действия пешеходных переходов.

1/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 2/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 3/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 4/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 5/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 6/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 7/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 8/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы 9/9 Фото: пресс-служба ГИБДД Москвы

С участием мотоциклов произошло 17 аварий, с велосипедами — 7.

Самым опасным днем на прошедшей неделе стала среда — 32 зарегистрированных ДТП. Самым безопасным днем оказалось воскресенье — всего 16 аварий.

Также за отчетный период задержали 450 водителей, которые пытались управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних произошло вечером в воскресенье, 11 сентября, в Подмосковье. 19-летний водитель наехал на двух детей на велосипедах.