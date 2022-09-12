В Подмосковье 19-летний водитель сбил двух детей на велосипедах

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

19-летний водитель сбил двух детей на велосипедах в Московской области. Об этом сообщается в воскресенье, 11 сентября, на сайте подмосковного главка МВД РФ.

Уточняется, что около 20:00 на 2-м километре автодороги Озера — Кашира — Ожерелье 19-летний водитель, управляя машиной ВАЗ, при выезде на полосу встречного движения наехал на двух несовершеннолетних 11 и 13 лет.

Дети ехали на велосипедах по проезжей части. В результате ДТП один из несовершеннолетних погиб, второго доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

8 сентября сообщалось, что настоятель храма насмерть сбил пенсионерку в городе Коркино Челябинской области. По данным СМИ, авария произошла 7 сентября в 19:20 по местному времени на улице Цвиллинга у дома № 54. Автомобиль, за рулем которого сидел настоятель храма, сдавая задним ходом, сбил женщину 1937 года рождения. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.