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В Подмосковье 19-летний водитель сбил двух детей на велосипедах

Юлия Курганова
Происшествия
В Подмосковье 19-летний водитель сбил двух детей на велосипедах
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

19-летний водитель сбил двух детей на велосипедах в Московской области. Об этом сообщается в воскресенье, 11 сентября, на сайте подмосковного главка МВД РФ.

Уточняется, что около 20:00 на 2-м километре автодороги Озера — Кашира — Ожерелье 19-летний водитель, управляя машиной ВАЗ, при выезде на полосу встречного движения наехал на двух несовершеннолетних 11 и 13 лет.

Дети ехали на велосипедах по проезжей части. В результате ДТП один из несовершеннолетних погиб, второго доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

8 сентября сообщалось, что настоятель храма насмерть сбил пенсионерку в городе Коркино Челябинской области. По данным СМИ, авария произошла 7 сентября в 19:20 по местному времени на улице Цвиллинга у дома № 54. Автомобиль, за рулем которого сидел настоятель храма, сдавая задним ходом, сбил женщину 1937 года рождения. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Подмосковье Велосипеды Смерть ДТП Дети
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