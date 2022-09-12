Полиция нашла более двух килограммов героина у водителя автомобиля в Подмосковье

Фото: Вечерняя Москва

Два с половиной килограмма героина изъяли сотрудники ДПС у водителя в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, сотрудники полиции остановили машину для проверки документов на 124-м километре трассы М5 «Урал». Находившиеся в автомобиле 31-летний водитель и 25-летний пассажир начали заметно нервничать. Заметив это, сотрудники ДПС решили провести досмотр машины.

В результате полицейские обнаружили 1400 пластиковых пакетиков с наркотиками общим весом около двух с половиной килограммов. Позже экспертиза показала, что мужчины перевозили героин.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемые заключены под стражу.

Другую крупную партию наркотиков нашли сотрудники полиции 1 сентября в Подмосковье. Тогда юный злоумышленник попытался спрятать сверток с N-метилэфедроном в очиститель воздуха.