Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция нашла более двух килограммов героина у водителя автомобиля в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция нашла более двух килограммов героина у водителя автомобиля в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

Два с половиной килограмма героина изъяли сотрудники ДПС у водителя в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, сотрудники полиции остановили машину для проверки документов на 124-м километре трассы М5 «Урал». Находившиеся в автомобиле 31-летний водитель и 25-летний пассажир начали заметно нервничать. Заметив это, сотрудники ДПС решили провести досмотр машины.

В результате полицейские обнаружили 1400 пластиковых пакетиков с наркотиками общим весом около двух с половиной килограммов. Позже экспертиза показала, что мужчины перевозили героин.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемые заключены под стражу.

Другую крупную партию наркотиков нашли сотрудники полиции 1 сентября в Подмосковье. Тогда юный злоумышленник попытался спрятать сверток с N-метилэфедроном в очиститель воздуха.

Подмосковье Московская область МВД Наркотики Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте