Канал Собчак проверят на предмет пропаганды гомосексуализма

Фото: roscongress / Елена Разина

Один из каналов журналистки Ксении Собчак проверит столичная полиция на предмет пропаганды гомосексуализма. Об этом стало известно в понедельник, 12 сентября.

По предварительной информации, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью журналистки после обращения неизвестного мужчины с заявлением о вредном влиянии контента на умы несовершеннолетних.

Полиция проверит материалы на предмет нарушения статьи «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях. По данной статье физическим лицам может грозить от пяти до ста тысяч рублей штрафа, юридическим — до миллиона рублей с приостановкой деятельности на 90 суток.

Какой именно канал Собчак проверяет полиция, не сообщается, пишет РИА Новости.

Недавно, 2 сентября, стало известно, что Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду гомосексуализма и педофилии.