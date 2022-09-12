Грипп, гепатит, чума: какими болезнями человек может заразить домашнего питомца

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Домашние животные нередко могут быть подвержены разным человеческим заболеваниям, самым опасным из них является бешенство. Для того чтобы обезопасить своего питомца, его необходимо вакцинировать. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал кинолог Владимир Уражевский.

— Человеческими болезнями животные могут заболеть, хотя очень редко. Например, только отдельными штаммами гриппа, например, так называемым свиным гриппом. Основными простудными заболеваниями животное нельзя заразить. Чаще человек может заразить животное не напрямую, а через касание. В частности, человек коснулся другого животного и передал своему питомцу чуму, гепатит и другие заболевания, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что в случае заболевания человеку не стоит переживать, что это передается животному, поскольку вирус очень быстро погибает в организме питомца, кроме редких исключительных случаев.

— Однако в таком редком случае у животного проявляются те же симптомы, что и у человека. Животное можно обезопасить от такого лишь с помощью прививки. Прививка всем животным делается многовалентная, щенки получают вакцину в два месяца, затем ревакцинацию в три месяца после смены зубов, а затем через год. На ежегодной основе животные должны быть привиты от основных заболеваний. Если это собака, то обязательно от коронавируса, чумы, гепатита, бешенства и так далее. Если люди скептически относятся к многим прививкам, то животных это не должно касаться, — сказал ветеринар.

Уражевский уточнил, что самой опасной болезнью, передающейся от человека к животному и наоборот, является бешенство — оно может быть смертельно опасным. Если вовремя не промыть рану, не сделать вакцину, то будет стопроцентный летальный исход как для человека, так и для питомца.

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