Путин: Россия успешно справляется с давлением Запада

Фото: Администрация президента РФ

Россия успешно справляется с тем давлением, которое оказывают на нее западные страны. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил российский президент Владимир Путин.

— Мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября, — заявил глава государства.

Как отметил Путин, по итогам этого года инфляция в стране может составить 12 процентов. Так, экономика России постепенно стабилизируется и переходит к росту.

Также президент отметил, что безработица в России находится на исторических минимумах: в мае — июле показатель был на уровне 3,9 процента, говорится на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Путин заявил, что процесс «дедолларизации» российской экономики неизбежен.

В конце августа стало известно, что российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы.

За Москвой в пятерке лидеров следуют Токио, в котором безработица в первой половине этого года составила 2,8 процента, Сидней — 3,2 процента, Нью-Йорк — 4,4 процента, Эр-Рияд — 4,5 процента, Лондон — 4,6 процента.