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Путин заявил о неизбежности процесса «дедолларизации» экономики РФ

Георгий Соланович
Экономика
Путин заявил о неизбежности процесса «дедолларизации» экономики РФ
Фото: Администрация президента РФ

Процесс «дедолларизации» российской экономики неизбежен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник, 12 сентября.

— На нас идет известный и неизбежный процесс «дедолларизации», — цитирует слова президента РИА Новости.

До этого кандидат экономических наук Евгений Коган заявил, что в связи с текущей обстановкой российские вкладчики не могут быть полностью спокойными за свои накопления в долларах или евро: слишком высок риск их конфискации или заморозки.

По словам финансиста, и при хранении сбережений в валютах дружественных России стран существуют определенные неудобства. Так, например, юань нельзя назвать свободно конвертируемой валютой, ведь для того чтобы производить какие-либо операции, требуется согласование с китайскими властями. Что же касается дирхама, то это не самая ликвидная валюта.

27 августа сообщалось, что ЦБ выдал разрешение кредитным организациям продавать населению России наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля из различных источников.

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